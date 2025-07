Un abrazo esperado por décadas: se reencontró con su papá y cinco hermanos en Mendoza después de buscarlos por más de 30 años

“Nunca imaginé que estuviera tan cerca y tan lejos al mismo tiempo”. Tras más de 30 años de búsqueda, conoció a su padre biológico y a cinco hermanos gracias a un programa del Gobierno de Mendoza.

Ariel García, un hombre de 46 años que vive en Maipú, logró reencontrarse con su padre biológico después de una intensa búsqueda que duró más de 30 años.

Gracias al Programa de Identidad Biológica del Gobierno de Mendoza, también pudo conocer a cinco hermanos por parte de su papá.

La búsqueda de su identidad

Todo comenzó cuando Ariel se enteró de que no era hijo biológico de la familia que lo crió. Con el apoyo de sus seres queridos, y con el deseo de conocer su origen, se acercó de manera voluntaria al Registro de Huellas Genéticas. Ya había intentado encontrar a su familia a través de otros métodos, como pruebas de ADN por su cuenta y un resultado negativo en la Conadi (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad), pero no había tenido éxito.

Todo cambió cuando se cruzaron sus datos con los de Daniel Muñoz, un hombre de 68 años que ya estaba registrado en la base genética provincial. Así se confirmó el vínculo: Daniel es el padre biológico de Ariel. Ambos viven en el mismo departamento de Maipú y no sabían de la existencia del otro.

El momento del encuentro

Ariel comentó cómo comenzó todo: “La búsqueda comienza hace por lo menos 34 años. Yo pregunté a mi familia de crianza de dónde venía, quién era, porque yo a los 12 años no me vi parecido a ellos, ni físicamente, ni actitudes, qué sé yo. Y bueno, me surgió la duda de chico y con 16, 17 años me empecé a buscar. Yo les digo que no bajen los brazos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Hay que animarse a preguntar, hay que animarse a buscar, y hoy quien puede darles una mano en la búsqueda no solo es la Oficina de Derechos Humanos de Casa de Gobierno acá en la provincia sino también Colectivo Mendoza por la Verdad”.

“Nunca imaginé que estuviera tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Hoy me falta lugar en el pecho, porque el corazón se infló mucho, está grande, grande, grandísimo, así que estoy muy feliz, muy emocionado”, agregó Ariel.

Daniel, su padre, muy emocionado, manifestó: “Es algo indescriptible. En el primer momento que me localizaron a mí y me dijeron desde el programa de Identidad Biológica de Ariel, quise conocerlo en el acto. Yo sé que él es un guerrero, y mi vida es un cubo, me levanto y sigo luchando y voy a seguir haciéndolo, como él es un luchador que me encontró a mí, que soy su papá”.

El director de Derechos Humanos de Mendoza, Alejandro Verón, celebró este nuevo caso:

“Este es el reencuentro número 16 en lo que va del año. Nos emociona poder acompañar estos procesos y garantizar el derecho a la identidad. Saber de dónde venimos es un derecho que no se puede perder”.

El Programa de Identidad Biológica es único en el país creado por ley provincial (Ley 9182) y trabaja desde hace años para ayudar a quienes buscan reconstruir su historia de origen.