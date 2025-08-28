Trucos caseros para que las zapatillas vuelvan a ser blancas

Con elementos que ya tenés en casa, es posible recuperar el blanco original de tus zapatillas sin gastar de más. Bicarbonato, vinagre, pasta dental y otros productos cotidianos ofrecen soluciones efectivas, rápidas y accesibles.

Las zapatillas blancas se han convertido en un básico del guardarropas urbano, pero mantenerlas impecables puede ser un desafío. El uso cotidiano, la exposición al polvo, la humedad, y el roce constante con superficies sucias hacen que pierdan su color original rápidamente. Frente a esto, cada vez más personas buscan trucos caseros para limpiar zapatillas blancas sin necesidad de invertir en productos especializados. La buena noticia: hay soluciones efectivas con elementos que ya tenés en casa.

Según un relevamiento de la consultora Kantar, el 68% de los argentinos prioriza el uso de productos de limpieza caseros por sobre los industriales, especialmente en contextos de inflación y ajuste doméstico. En redes sociales, los tutoriales sobre cómo blanquear zapatillas con bicarbonato, vinagre o pasta dental acumulan millones de visualizaciones. “La tendencia responde a una lógica de economía circular y autosuficiencia hogareña”, explica la socióloga Mariana Gutiérrez, especialista en consumo responsable.

Uno de los métodos más populares es el uso de bicarbonato de sodio y pasta dental blanca. Esta mezcla, aplicada con un cepillo de dientes viejo, permite remover manchas superficiales y devolver el blanco original a la suela. “Es clave dejar actuar la mezcla al menos diez minutos antes de enjuagar”, recomienda el técnico en calzado Hugo Ledesma, quien advierte que no todas las pastas dentales son aptas: deben ser blancas y sin microgránulos abrasivos.

Otro truco eficaz es la combinación de vinagre blanco y detergente neutro, ideal para zapatillas de tela o cuero sintético. Este método no solo limpia, sino que desinfecta y elimina olores. “El vinagre tiene propiedades antibacterianas y es menos agresivo que la lavandina”, señala la química doméstica Laura Peralta. Para aplicar correctamente, se sugiere usar un paño suave y evitar el secado al sol, que puede generar marcas amarillas.

En casos de suciedad profunda, el remojo en agua tibia con sal gruesa y jabón líquido puede ser la solución. Este procedimiento requiere al menos dos horas de inmersión, seguido de un cepillado suave. “Es importante retirar las plantillas y cordones antes del lavado, y secar en un lugar ventilado”, aconseja Ledesma. Este método es especialmente útil para zapatillas escolares o deportivas que acumulan barro y transpiración.

Para quienes buscan una limpieza rápida, el uso directo de bicarbonato sobre la suela, rociado con vinagre, genera una reacción efervescente que remueve la suciedad en minutos. Este truco, conocido como “limpieza express”, se viralizó en TikTok y es ideal para quienes necesitan resultados inmediatos sin complicaciones. Sin embargo, no se recomienda para materiales delicados como gamuza o cuero natural.

Más allá de la estética, mantener las zapatillas limpias también tiene un impacto en la salud. “El calzado sucio puede acumular hongos y bacterias que afectan la piel”, advierte Peralta. Por eso, incorporar rutinas de limpieza casera no solo mejora la apariencia, sino que también prolonga la vida útil del calzado y previene problemas dermatológicos.

Como súper tip final, aplicar una pequeña cantidad de crema humectante sobre la superficie limpia puede ayudar a mantener el material flexible y prevenir el resecamiento, especialmente en zapatillas de cuero o simil cuero. Este truco, poco conocido pero recomendado por especialistas en calzado, también aporta brillo y prolonga la vida útil del calzado. Se sugiere usar cremas neutras, sin colorantes ni fragancias intensas, y aplicarlas con un paño suave en movimientos circulares.