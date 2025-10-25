Tristeza en Mendoza por la muerte de la ex Reina de la Vendimia Patricia Barrera Oro

Patricia Barrera Oro, ex Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo, falleció este viernes. Familiares, amigos y vecinos despidieron en redes sociales a la joven soberana.

Patricia Barrera Oro, exreina de la Vendimia, falleció este viernes generando profundo dolor en Mendoza y en el mundo vendimial.

Patricia fue Reina departamental de la Vendimia en 2003 representando a Luján de Cuyo, participó activamente en la vida cultural y social del departamento, convirtiéndose en una figura muy querida.

Estudió en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo y luego en la carrera de Diseño en la Universidad de Mendoza. Estaba casada con Francisco Muñiz y era madre de un niño de 10 años, que juega en las ligas de Rugby Club Banco Mendoza.

El club fue una de las primeras instituciones en enviar sus condolencias: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Muñiz por el fallecimiento de Patricia, mamá de Juanfri, jugador de nuestra división M10”, escribieron desde la cuenta oficial.

Su esposo también la recordó con un emotivo video en redes sociales: “ Sos el ángel que guia nuestro camino hace 10 años, sos el ejemplo de no bajar los brazos, sos el amor de mi vida, sos la madre que amo a su hijo mas que nada en el mundo, sos la amiga incondicional que siempre dio un poco mas por sus amigas, sos la hermana que que entrega el corazón y la hija que deja la vida por tus viejos.

Tu lucha fue incesante y tus ovarios de oro… Nunca nos dimos por vencidos y movimos cielo y tierra para lograrlo. Marcas el camino de cada persona que tocas y dejas esa marca como una caricia en el alma.Solo me queda agradecerte por cruzarte aquel Agosto del 2014 en mi camino y dejarme transitar este hermoso camino juntos. Agradezco a la vida que sepas todo esto… Mi Reina!!! Gracias por tus sonrisas, por tus abrazos, por tus besos. Gracias por tus enseñanzas, por tus retos, por vivir a nuestro lado mi amor… Gracias por enamorarte de este gordito campechano de Colonia Las Rosas, vos siendo mi reina de Lujan. Gracias por el tesoro mas hermoso que conseguimos juntos, nuestro Juanfri…. Te prometo que lo voy a cuidar y hacerlo feliz como vos nos has hecho.

TE AMO ETERNAMENTE...”