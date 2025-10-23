Trepan paredes, patean puertas y arrancan cámaras: los vecinos de Rodeo de la Cruz hartos de los robos “es tierra de nadie”

Los vecinos de Rodeo de la Cruz denuncian constantes hechos delictivos en la zona. En imágenes captadas por cámaras de seguridad se puede ver como trepan paredes, golpean puertas y quitan todas las medidades de seguridad.

Los vecinos de Rodeo de la Cruz están hartos de la inseguridad. Denuncian robos a cualquier hora y que en ciertos horarios “ya no pueden salir a la calle” porque saben que los van a terminar asaltando. Esta situación es aun peor para los comerciantes quienes no pueden descansar tranquilos porque su local puede ser víctima de cualquier acto de vandalismo. No hay medida de seguridad que les funcione porque los delincuentes hasta se roban cámaras y luminaria.

A través de un grupo de Facebook, los vecinos se organizaron y comparten los videos de cómo son víctimas de la inseguridad y piden a las autoridades que “por favor hagan algo al respecto” ya que la situación se les está tornando insostenible.

En los videos se puede ver modalidades de todo tipo para robar que van desde un hombre escalando literalmente por la pared frontal de una casa, otro golpeando a patadas la puerta de un comercio y hasta una pareja a plena luz del día intentando vulnerar una puerta.

De hecho, una comerciante de la zona mostró en imágenes como los delincuentes le sacan todas las medidas de seguridad que colocan: “nos robaron las luces y arrancaron las cámaras de cuajo” , señaló y concluyó: “Rodeo de la Cruz es tierra de nadie”.

Entre los robos que denuncian los vecinos, hay entraderas a las casas, robo en los vehículos y hasta piedrazos a los autos para que se detengan y así robarles. Este drama viene desde hace años. En 2023, Noticiero 9 hacía un informe de como un grupo de ciudadanos de Rodeo de la Cruz, se tuvo que resguardar en una estación de servicio porque les apedreaban los autos.

Antes esta situación, estos ciudadanos, al igual que otros en barrios de la provincia, piden más seguridad, presencia policial y que esto se realiza de manera constante, entendiendo que nada sirve que pasen una vez por semana.

De esta manera, consideran que la zona necesita que se declare la Emergencia de Seguridad.