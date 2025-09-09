Tren de Cercanías del Este: recorrido, paradas y tiempos del nuevo servicio que unirá Junín con Maipú

El Gobierno de Mendoza lanzó la licitación del Tren de Cercanías del Este, una obra de USD 130 millones que unirá Junín con Maipú en solo una hora. Tendrá ocho estaciones, conectará con el Metrotranvía y beneficiará a más de 350.000 personas.

El Gobierno de Mendoza lanzó oficialmente el llamado a licitación para la construcción del Tren de Cercanías del Este, un ambicioso proyecto que demandará una inversión de USD 130 millones y que promete transformar la movilidad entre el Este provincial y el Gran Mendoza.

Con un trazado de 33 kilómetros, el servicio conectará la Estación Libertador General San Martín (Junín) con la Estación Gutiérrez (Maipú), a través de ocho paradas intermedias: Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito. Según estimaciones oficiales, el sistema beneficiará directamente a más de 350.000 habitantes de la región.

Cómo será el Tren de Cercanías del Este

El plan incluye la renovación total de la infraestructura ferroviaria existente, la construcción de paradores accesibles, la modernización de 27 pasos a nivel y la incorporación de formaciones diésel-eléctricas de última generación, con espacios para bicicletas.

En principio, se prevé la puesta en marcha de cuatro unidades nuevas, con capacidad para 500 pasajeros, que circularán a una velocidad de hasta 90 km/h. La frecuencia inicial será de un tren cada hora, ajustándose con el tiempo a la demanda de los usuarios.

El proyecto se integrará al Metrotranvía, a las líneas de colectivos urbanas y suburbanas, y al sistema Bicitrán, conformando una red de transporte multimodal que apunta a descomprimir la Ruta 7, uno de los principales accesos a la capital provincial.

El Tren de Cercanías del Este no solo busca mejorar la calidad de vida de los mendocinos al ofrecer un transporte público más ágil, económico y sustentable, sino que también tendrá un fuerte impacto económico: se calcula la generación de 150 empleos directos y 300 indirectos durante el año de ejecución.

El 24 de septiembre se publicará el llamado a licitación, que estará dividido en dos etapas:

Infraestructura: renovación de vías, construcción de estaciones y pasos a nivel.

Operación y mantenimiento: incorporación y gestión de las nuevas formaciones.

Este proyecto representa la mayor inversión ferroviaria en más de 30 años en Mendoza y se financiará con fondos provinciales, provenientes del Fondo de Resarcimiento de Portezuelo del Viento.