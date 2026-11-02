Tremendo vuelco de un camión en la Variante Palmira

Un camión volcó este lunes en la Variante de Palmira, en Maipú. El conductor, de nacionalidad brasileña, fue asistido en el lugar y no presentó lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.15, en la intersección de la Variante de Palmira y calle Lamadrid. Según la información policial, el camión Volvo circulaba de este a oeste y tomaba el rulo hacia el norte cuando se produjo el vuelco.

De acuerdo con lo manifestado por el conductor, mientras realizaba la curva se habría trabado la dirección del vehículo, lo que provocó que el camión terminara volcado.

Personal de la Delegación Vial Gran Mendoza intervino en el lugar y asistió al conductor, quien no sufrió lesiones.

Además, se le realizó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo.