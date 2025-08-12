Traslado hístórico del reactor más grande del país: ¿cuándo será, a qué hora y cuáles calles estarán afectadas?

Con un peso de 456 toneladas y una longitud de 38 metros, el reactor HG-D-3501 recorrerá Mendoza en un operativo sin precedentes que implicará cortes viales, desvíos y la participación de múltiples organismos.

Este viernes 15 de agosto, en la madrugada, comenzará el traslado del reactor de hidrodesulfuración HG-D-3501, una pieza monumental fabricada por IMPSA para la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. El operativo marcará un hito en la ingeniería nacional y afectará varias rutas y calles mendocinas.

¿Por dónde llevarán el reactor?

El convoy partirá desde la planta de IMPSA, ubicada en Carril Rodríguez Peña 2451, y se dirigirá hacia la Refinería de YPF en Luján de Cuyo. El recorrido evitará puentes y zonas críticas, con cortes y desvíos en tramos de las siguientes rutas:

Ruta Nacional 40 (RN 40)

Ruta Nacional 7 (RN 7)

Ruta Provincial 84 (RP 84)

Además, se verán afectados los siguientes puentes y cruces:

Rodríguez Peña

Sarmiento

Rawson

Juan José Paso

Boedo

Bulnes

Aráoz

Anchorena

Azcuénaga

Ferrocarril Belgrano Cargas

Río Mendoza

Quintana

Olavarría

¿A qué hora comienza el operativo?

El traslado comenzará en la madrugada del viernes 15 de agosto. Aunque no se especificó la hora exacta, se estima que el operativo se extenderá entre tres y cinco días, con desplazamientos principalmente nocturnos y en horarios de baja circulación.

¿Qué calles quedarán afectadas?

Además de las rutas mencionadas, se prevén cortes y desvíos coordinados por la Policía Vial de Mendoza, Gendarmería Nacional y los municipios de Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. Las calles cercanas a los puentes y accesos mencionados estarán sujetas a restricciones temporales durante el paso del convoy.

Un gigante de la ingeniería

El reactor pesa 456 toneladas, mide 38 metros de largo, 7,8 de alto y 6,7 de ancho. Fue construido con acero de hasta 128 mm de espesor y un revestimiento interno de acero inoxidable tipo 347. Su fabricación involucró a más de 300 operarios mendocinos de 60 especialidades, y cada soldadura circunferencial demandó más de 400 kilos de aporte y 12 días de trabajo continuo a 220 °C.

Desde la organización destacaron: “Estamos ante un hecho histórico de la ingeniería argentina, que vale la pena acompañar”.