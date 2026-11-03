Trasladaron en helicóptero a un niño de 2 años desde San Juan al Hospital Notti

Un niño de 2 años con síndrome urémico hemolítico fue trasladado desde San Juan en un helicóptero sanitario y derivado en ambulancia al Hospital Notti. El operativo contó con la participación de la Policía, Bomberos y Preventores.

Un niño de 2 años, diagnosticado con síndrome urémico hemolítico, fue trasladado este martes desde San Juan hasta el Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Mendoza, para recibir atención médica especializada.

El operativo sanitario contó con la intervención del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), que brindó cobertura de seguridad y coordinó las tareas necesarias para concretar el traslado del pequeño.

Según informaron fuentes policiales, el CAP tomó conocimiento del procedimiento a través de la Dirección de Aeronáutica de San Juan. El paciente viajaba junto a un equipo médico a bordo de un helicóptero Bell 429, matrícula LV-FVX.

La aeronave aterrizó a las 13.25 en el helipuerto del Hospital Notti, donde se había dispuesto un operativo para facilitar el traslado del menor, identificado con las iniciales O.V., hacia el interior del nosocomio.

El niño fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). En el procedimiento también colaboraron efectivos del Cuartel Central de Bomberos, Bomberos Voluntarios y Preventores municipales.

Una vez concretado el traslado sanitario, el helicóptero despegó con destino a la provincia de San Juan. El operativo se desarrolló sin novedades.