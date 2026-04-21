Trasladaron a la cárcel a la madre que avaló que su hijo fuera a la escuela con una réplica de arma ¿cuántos años le pueden dar?

La Justicia agravó la imputación contra la mujer y ordenó su detención preventiva, al considerar que instigó a su hijo a llevar una réplica de arma a la escuela en medio de un clima de alarma en la comunidad educativa. La acusada enfrenta una pena de entre 3 y 8 años de prisión.

La Unidad Fiscal que investiga los hechos vinculados a pintadas amenazantes en escuelas de la provincia informó avances en la causa y confirmó la detención preventiva de una mujer, madre de un menor involucrado en el caso.

Según detallaron fuentes judiciales, la investigación se centra en un episodio que generó alarma pública y que tuvo como protagonista a un adolescente que habría llevado una réplica de arma de fuego a un establecimiento educativo. En ese contexto, la madre del menor había sido imputada inicialmente el pasado viernes por el delito de instigación a la intimidación pública.

Sin embargo, a partir del análisis de la gravedad del hecho y su impacto social, la calificación legal fue modificada. La Justicia resolvió encuadrar la conducta en el delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad, contemplado en el artículo 211 del Código Penal y agravado por el artículo 41 quater.

De acuerdo con esta figura penal, la imputada enfrenta una pena que va de 3 a 8 años de prisión. Las autoridades consideraron especialmente relevante el contexto en el que ocurrió el hecho, marcado por una creciente preocupación en la comunidad educativa y en la sociedad en general ante situaciones similares.

En este marco, el fiscal a cargo de la causa, Juan Manuel Sánchez, ordenó la detención preventiva de la mujer y su traslado a la Penitenciaría Provincial. La medida se fundamenta en la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo, la gravedad del delito y el rol de la imputada como instigadora de un menor bajo su responsabilidad.