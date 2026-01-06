Tras una fuerte tormenta de granizo, el gobierno habilita las denuncias por daños productivos en el Sur mendocino

A un año exacto de la histórica granizada de enero de 2025, una nueva tormenta volvió a castigar al Sur de Mendoza, con epicentro en San Rafael. El Gobierno provincial activó el proceso de denuncias por daños productivos para asistir a los productores afectados.

Una intensa tormenta de granizo, viento y lluvia golpeó durante la tarde y noche de este martes al Sur mendocino, dejando a su paso cultivos dañados, calles anegadas y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. El fenómeno se dio en un contexto de alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y afectó principalmente a San Rafael, aunque también se registraron impactos en Santa Rosa y zonas del Este provincial.

Los distritos más comprometidos fueron Real del Padre, Jaime Prats, Villa Atuel, Rincón del Atuel y El Nihuil, donde productores reportaron pérdidas significativas. Según datos oficiales, en pocos minutos cayeron 24 milímetros de lluvia, un volumen cercano al promedio mensual de enero, lo que agravó la situación tanto en áreas urbanas como rurales.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En redes sociales circularon videos impactantes que muestran calles cubiertas de piedra, cultivos dañados y vecinos buscando refugio ante la violencia del temporal. Muchos usuarios recordaron que el evento ocurrió en la misma fecha y en los mismos lugares que la tormenta registrada el 6 de enero del año pasado.

Desde Defensa Civil de San Rafael, su director, Hugo Crescitelli explicó que los equipos comenzaron a trabajar desde temprano, con la intervención de aviones antigranizo, lo que permitió reducir el área afectada. “No fue una tormenta de gran extensión, sino muy localizada, una característica típica de este tipo de fenómenos”, señaló, y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

En paralelo, el temporal también golpeó a Santa Rosa, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 50 km/h, caída de árboles, cortes de energía eléctrica y daños en la producción agrícola. Desde Defensa Civil indicaron que la tormenta fue intensa pero breve, con una duración aproximada de 20 minutos.

Ante este escenario, el Gobierno de Mendoza habilitó formalmente el proceso para realizar denuncias por daños productivos. La Dirección de Contingencias Climáticas (DCC) informó que los productores damnificados cuentan con un plazo de 10 días hábiles, desde el 7 hasta el 20 de enero, para completar el trámite.

“Desde Contingencias del Ministerio de Producción estarán evaluando los daños y el Fondo Compensador resarcirá a los productores inscriptos”, confirmó la vicegobernadora Hebe Casado.

La DCC dispuso dos modalidades para facilitar el trámite:

Vía online , a través del Sistema de Información Agrícola (SIA) en el sitio oficial de Contingencias Climáticas.

De manera presencial, en las delegaciones y centros receptores habituales de la Dirección.

En tanto, Defensa Civil recomendó extremar precauciones en zonas rurales y rutas del Sur provincial, ya que podrían registrarse crecidas repentinas, caída de ramas y complicaciones en la circulación. Mientras tanto, continúan las evaluaciones en los distritos afectados, en una temporada que vuelve a poner en foco la vulnerabilidad productiva frente a las tormentas de granizo en Mendoza.