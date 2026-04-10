Tras una denuncia por abuso sexual y violencia de género renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza

El subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género. La decisión se dio en medio de una causa judicial que lo investiga.

El ahora exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia este viernes luego de ser denunciado por abuso sexual y violencia de género. La dimisión fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo, tras la notificación formal de la denuncia, y se enmarca, según indicaron fuentes oficiales, en la necesidad de garantizar la transparencia y permitir el avance de la investigación judicial sin interferencias.

La acusación fue presentada por una expareja del funcionario, quien lo denunció por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves reiteradas, amenazas coactivas y coacción, todo en un contexto de violencia de género, de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.485.

Según el escrito judicial, los hechos se habrían extendido entre 2021 y 2024, con situaciones de hostigamiento que, siempre según la denuncia, continuaron incluso hasta 2025.

La renuncia fue aceptada por el gobernador, Alfredo Cornejo, y, de esta manera, el ahora ex funcionario se someterá al proceso judicial correspondiente.

Tras presentar su renuncia, Marcelo D’Agostino sostuvo que la decisión busca colaborar con la Justicia y negó las acusaciones en su contra.”Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo”, indicó en el escrito.