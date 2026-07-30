Tras los derrames cloacales en Los Corralitos: vecinos denuncian problemas de salud y temen por la contaminación de cultivos

Los vecinos de Los Corralitos aseguran que los derrames cloacales continúan pese a los trabajos realizados por Aysam. Advierten por enfermedades respiratorias, contaminación ambiental y el abandono de fincas productivas mientras esperan una solución definitiva que podría demorar varios años.

Los reclamos por los desbordes cloacales en Los Corralitos continúan creciendo. A varios meses de que comenzaran los inconvenientes, los vecinos sostienen que las pérdidas de líquidos servidos siguen afectando calles, acequias y canales de riego, generando un serio riesgo sanitario para quienes viven y trabajan en la zona. Aunque equipos de Aysam mantienen operativos de limpieza sobre distintos sectores del sistema cloacal, los vecinos aseguran que las intervenciones solo alivian el problema de manera temporal y que los derrames vuelven a repetirse pocos días después.

Durante las últimas jornadas, personal de Aysam trabajó sobre calle 2 de Mayo, utilizando camiones desobstructores y equipos hidráulicos para limpiar el colector principal.

Según explicaron desde el área técnica, ya se realizaron tareas sobre el primer aliviador ubicado en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, aunque el inconveniente ahora se trasladó hacia el Este del distrito.

Desde el Departamento General de Irrigación indicaron que la situación al norte de Severo del Castillo se encuentra controlada, pero reconocieron que continúan registrándose desbordes por obstrucciones en otros sectores de la red. Además, adelantaron que presentarán un plan de contingencia para reducir el impacto mientras avanzan las obras de fondo.

Vecinos alertan por enfermedades y riesgos sanitarios

Uno de los principales reclamos está relacionado con las consecuencias que la presencia permanente de aguas servidas tendría sobre la salud de la población. Los vecinos aseguran que los olores, el estancamiento de líquidos y la proliferación de algas generan gases que agravan cuadros respiratorios y alergias.

Incluso algunas familias afirman que niños de la zona comenzaron tratamientos médicos por afecciones respiratorias y dermatológicas que, según relatan, estarían vinculadas a la exposición constante a los líquidos cloacales.

También manifestaron preocupación por el riesgo de contacto directo con las acequias contaminadas, especialmente en menores que circulan diariamente por el lugar. “Mi hijo está en tratamiento en neumología porque tiene asmabronquial por contaminantes ambientales. También está en tratamiento con el dermatólogo porque tiene moluscos contagiosos porque en una oportunidad se cayó a la acequia y se le brotó toda la pierna”, señaló una madre.

La problemática también impacta sobre la producción agrícola de Los Corralitos. Productores de la zona señalaron que numerosas chacras que hasta hace pocos años estaban en actividad hoy permanecen sin cultivar debido a la contaminación de los canales de riego y la persistencia de los desbordes.

Según explican, la situación económica ya era compleja para el sector y la presencia constante de efluentes cloacales terminó agravando aún más el panorama, provocando que algunas explotaciones dejaran de producir.

Las obras definitivas podrían demorar hasta tres años

Mientras continúan los reclamos, las autoridades estiman que la solución estructural demandará un plazo considerable.

De acuerdo con la información oficial, las obras definitivas para resolver el sistema cloacal podrían extenderse entre dos y tres años, motivo por el cual los vecinos exigen medidas urgentes que permitan frenar los desbordes y reducir el impacto sanitario y ambiental.

Hasta tanto se concrete una solución permanente, los habitantes de Los Corralitos aseguran que seguirán reclamando respuestas para evitar que la situación continúe deteriorando la calidad de vida de toda la comunidad.