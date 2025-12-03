Tras la presunta estafa: los alumnos se quedaron sin fiesta, pero un salón de Maipú se solidarizó y les regalará la cena de egresados

Un grupo de estudiantes de la escuela Dr. Eduardo José Chala llegó a su cena de egresados y se encontró con un salón vacío, sin servicio, sin decoración y sin nada de lo que estaba contratado. Tras la presunta estafa, un salón de Maipú decidió ayudarlos y les organizará el evento de manera totalmente gratuita.

La ilusión de los egresados de la escuela Dr. Eduardo José Chala, de Guaymallén, se transformó en un momento angustiante cuando arribaron al salón Casa Balear, en Rodeo de la Cruz, y descubrieron que la fiesta por la que sus familias habían pagado simplemente no existía. No había comida, ni personal, ni decoración, ni señal alguna del servicio prometido. El lugar estaba prácticamente vacío. Sin embargo, ante la relevancia que cobró la noticia, un salón de eventos se comunicó con los padres para poder darle a los chicos su noche tan esperada.

Según relataron algunos padres, minutos antes del evento recibieron un mensaje del organizador, Ok Eventos, quien aseguraba haber sufrido un accidente. Sin embargo, cuando llegaron al salón, la versión no encajaba con la realidad: el fotógrafo no había cobrado, la empresa no había preparado el servicio y la supuesta emergencia no tenía sustento. Todo apuntaba a una estafa.

En medio de la indignación y mientras avanzan las denuncias, una noticia inesperada trajo alivio. El salón Maranaho, ubicado en Maipú, decidió solidarizarse con los estudiantes y ofrecerles la cena de egresados sin costo alguno. El gesto quedó confirmado por los propios padres, quienes compartieron el mensaje de la empresa: “Nos solidarizamos, escuela Chala. El salón Maranaho les realizará el evento de sus sueños sin costo alguno”.

Representantes del salón se reunieron con las familias y acordaron los detalles: habrá DJ, fotógrafo, servicio de video y cena completa, y la fiesta se extenderá hasta las 3.30 de la madrugada. Solo solicitaron que no se venda alcohol durante el festejo, medida que fue aceptada sin objeciones.

La situación tuvo otro giro cuando desde el perfil de WhatsApp de OKMendoza Eventos, la empresa denunciada, llegó un mensaje dirigido a los padres. Allí, quien se identificó como Mauricio Morales, responsable del servicio contratado, pidió disculpas, atribuyó lo ocurrido a terceros y propuso reunirse con los damnificados para intentar devolver el dinero o reprogramar los eventos truncos. En su mensaje, deslindó parte de la responsabilidad y aseguró que buscaría “una solución”.

Mientras tanto, persisten las dudas sobre la actuación judicial. Aunque se habrían presentado más denuncias, desde los organismos oficiales evitaron dar detalles y confirmaron que aún no hay avances concretos ni citaciones formales para quienes estarían implicados en la presunta estafa.

Lo sucedido con la escuela Chala no sería un caso aislado. Otras instituciones, además de familias que organizaron cumpleaños de 15 y casamientos, habrían resultado afectadas por situaciones similares relacionadas con la misma empresa.

Por ahora, los egresados de Guaymallén lograron recuperar parte de su ilusión gracias al gesto de un empresario maipucino que decidió transformar un mal trago en una noche inolvidable. El resto de los damnificados siguen a la espera de respuestas.