Tras dos días cerrado, el Paso Cristo Redentor reabrió con largas filas y demoras

Las autoridades dispusieron un operativo especial en Uspallata y Guardia Vieja para ordenar el tránsito en cápsulas, luego del temporal que provocó deslizamientos en alta montaña y obligó a desviar el flujo turístico hacia el Paso Pehuenche durante el fin de semana.

Reabrieron el paso internacional Cristo Redentor este lunes por la mañana, luego de permanecer cerrado durante más de 48 horas debido a un fuerte temporal en alta montaña. La medida trajo alivio a cientos de viajeros que aguardaban en ambos lados de la cordillera, aunque las autoridades advirtieron que las demoras serán significativas por la acumulación de vehículos.

Desde las 8, el corredor que conecta Mendoza con Chile quedó habilitado bajo el horario de verano y para todo tipo de transporte. Sin embargo, el operativo de tránsito se realiza de manera controlada: Gendarmería Nacional dispuso el estacionamiento de autos en el parador de la YPF de Uspallata, sobre la Ruta Nacional 7, para liberar la circulación en cápsulas y evitar desorden en la zona.

“Estamos trabajando con un sistema de liberación paulatina para garantizar seguridad y orden. La prioridad es que el cruce se haga sin incidentes, considerando la gran cantidad de turistas que esperan desde hace días”, explicó el coordinador del corredor internacional, Juan José Báscolo.

Del lado chileno, en la zona de Guardia Vieja sobre la Ruta 60, también se registran largas filas de vehículos con turistas que buscan regresar a la Argentina. Según datos oficiales, temprano había unos 150 autos listos para emprender viaje hacia el vecino país, cifra que anticipa un tránsito intenso durante toda la jornada.

El cierre del paso se había dispuesto el viernes por la noche tras un temporal de lluvia que provocó deslizamientos de barro en el sector chileno del corredor. Durante el fin de semana, la única alternativa disponible fue el Paso Pehuenche, ubicado al sur de la provincia, aunque con menor capacidad de tránsito y mayor tiempo de viaje generando también demoras en ese paso.

Se da inicio al aparcamiento de vehículos livianos en pulmón ypf para descomprimir la ruta 7 hasta se tenga novedades en relación a la reunión de coordinación para la reapertura del paso. Aproximadamente unos 150 vehículos en espera .Estare informando después de las 07,00 hs. — OSVALDO (@VALLEOVA) February 2, 2026

Especialistas remarcan que este tipo de cierres son cada vez más frecuentes esta temporada. “Las condiciones climáticas en alta montaña cambian de manera abrupta y generan riesgos de deslizamientos. Por eso es clave que los viajeros consulten el estado del paso antes de emprender el viaje”, señaló el ingeniero en transporte Carlos Rivas, quien asesora en operativos de frontera.

En tanto, operadores turísticos advierten que la reapertura del Cristo Redentor impacta directamente en la economía regional. “Cada día de cierre significa pérdidas para hoteles, restaurantes y agencias de viaje. La normalización del tránsito es vital para sostener el flujo turístico entre Mendoza y Chile”, afirmó la presidenta de la Cámara de Turismo de Alta Montaña, Mariana López.