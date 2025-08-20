Tras cuatro días detenido, reanudan el traslado del reactor de IMPSA rumbo a YPF: qué calles estarán cortadas

Después de permanecer detenido desde el sábado, el traslado del enorme reactor de IMPSA hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo se reactivará este jueves a las 7 de la mañana. El operativo generará cortes de tránsito temporales en la Ruta Nacional 7 y accesos cercanos.

El traslado del enorme reactor fabricado por IMPSA hacia la refinería de YPF en Luján de Cuyo volverá a ponerse en marcha este jueves desde las 7 de la mañana, tras permanecer detenido cuatro días por falta de autorización de Vialidad Nacional. El operativo demandará cortes de tránsito en la Ruta Nacional 7 y desvíos temporales en diferentes accesos.

El reactor de 456 toneladas, considerado la pieza industrial más grande y pesada movilizada en rutas argentinas, había quedado varado en la zona de Perdriel desde el sábado pasado. La detención se produjo mientras se aguardaban los permisos necesarios para garantizar que un puente de la Ruta 7 soporte el peso de la estructura.

Cortes de tránsito en la Ruta 7 por el traslado del reactor

De acuerdo con lo informado por IMPSA, el operativo se retomará a primera hora del jueves. El tránsito en la Ruta 7 quedará interrumpido en un primer tramo, desde el empalme con la Ruta 40 hasta la calle Cochabamba, hasta las 8 de la mañana. Luego, el corte se extenderá hasta la variante de la Ruta Provincial 84, afectando la circulación hacia la zona de Alta Montaña. Además, se cortará la Ruta Provincial 15 por 72 horas.

Las autoridades aclararon que los desvíos estarán señalizados y que el movimiento podría extenderse hasta el mediodía. Desde el Gobierno provincial informaron que el tránsito será canalizado por Calle Olavarría, para impedir el acceso de vehículos al puente donde debe cruzar la estructura.

La decisión de retomar el operativo responde también a la necesidad de liberar el lecho del río Mendoza para que la Dirección de Hidráulica pueda realizar la apertura del descargador de fondo del Dique Potrerillos, una maniobra que había sido postergada en julio para no afectar el camino construido exclusivamente para este traslado.

Desde IMPSA aclararon que la Dirección de Hidráulica advirtió que no podía seguir demorando esa tarea sin comprometer el normal funcionamiento del Departamento General de Irrigación, lo que obligó a mover al menos un tramo del convoy.

El traslado había comenzado el viernes 15 de agosto desde los talleres de IMPSA en Godoy Cruz. Tras complejas maniobras, la estructura avanzó hasta Perdriel, pero quedó inmovilizada por la falta de autorización para cruzar un puente de la RN 7. El peso del reactor equivale a 30 camiones de carga, lo que obliga a extremar las precauciones.

Mientras tanto, Vialidad Nacional sigue evaluando los estudios técnicos de refuerzo de puentes para dar luz verde al tramo final del recorrido hacia la refinería de YPF.