Tránsito complicado y demoras en el Acceso Este por dos accidentes viales

Dos choques en el Acceso Este generaron demoras y congestión este mediodía en una de las principales arterias de Mendoza. Hay ambulancias trabajando en la zona.

Una serie de choques en el Acceso Este complicó la circulación en el mediodía de este jueves, en un horario de alto flujo vehicular. Los siniestros ocurrieron a la altura de calle Holmberg, en las inmediaciones del Mercado Cooperativo del Este, y provocaron importantes demoras en ambos sentidos de circulación.

Según se informó desde el lugar, el primer choque se produjo en el carril que va de oeste a este. Un Volkswagen gris resultó con daños de consideración y fue asistido por dos ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que atendieron a los ocupantes en el lugar.

Minutos después, y en una situación que suele repetirse en este tipo de escenarios, se produjo un segundo impacto en sentido contrario, de este a oeste. De acuerdo con las primeras versiones, varios conductores habrían reducido la velocidad para observar el siniestro inicial, lo que derivó en una nueva colisión.

El sector afectado presenta solo dos trochas por sentido, lo que agravó el caos vehicular y generó un fuerte embotellamiento en plena franja del mediodía, cuando muchos trabajadores utilizan el corredor para trasladarse.