Trágico accidente en Mendoza: un motociclista perdió el control, chocó en solitario y murió

Un motociclista de 30 años murió este miércoles por la tarde en San Rafael luego de protagonizar un accidente vial en solitario sobre una ruta del sur mendocino. El joven perdió el control de la moto y chocó contra un guardarraíl.

Un trágico accidente vial en San Rafael se cobró la vida de un motociclista de 30 años durante la tarde de este miércoles. El siniestro ocurrió cuando la víctima circulaba sola por una ruta del sur mendocino y, por causas que aún son materia de investigación, terminó impactando violentamente contra un guardarraíl.

El hecho se registró cerca de las 19.55 en la zona de Ruta 146, a la altura del Puente del Río Diamante, jurisdicción de Monte Comán. Un llamado al 911 alertó a la Policía sobre un siniestro vial en solitario, lo que motivó el inmediato desplazamiento del personal del destacamento La Llave.

Según la información oficial, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200 cc por Ruta 143, en sentido sur–norte, cuando al llegar al lugar del hecho perdió el dominio del rodado e impactó contra el guardarraíl, cayendo con extrema violencia sobre la calzada.

El motociclista fue identificado como Ricardo Moreno, de 30 años. Tras el choque, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar, pero el profesional a cargo constató el fallecimiento en el sitio, producto de las graves lesiones sufridas.

Por disposición de la Oficina Fiscal, se hizo presente Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para intentar establecer las causas del accidente.