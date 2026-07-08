Trágico accidente en Mendoza: un motociclista murió tras chocar contra un colectivo detenido

La víctima tenía 69 años y falleció en el lugar luego de impactar con la parte trasera de un ómnibus que se encontraba en una parada sobre la Ruta 50.

Un trágico accidente conmocionó este miércoles al departamento de Santa Rosa, donde un motociclista de 69 años perdió la vida tras chocar contra un colectivo que se encontraba detenido en una parada de pasajeros.

El siniestro ocurrió durante la tarde sobre Ruta 50, a la altura de calle Escudero. De acuerdo con la información oficial, el conductor de una motocicleta impactó contra la parte trasera de un ómnibus de la empresa Dicetours mientras descendían pasajeros de la unidad.

Según las primeras actuaciones policiales, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Zanella 125 cc cuando, por causas que todavía son materia de investigación, colisionó contra el paragolpes trasero del colectivo.

El ómnibus se encontraba detenido en una parada habilitada para permitir el descenso de pasajeros al momento del impacto. Como consecuencia de la violencia del choque, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de poder ser asistido por los servicios de emergencia.

El conductor del colectivo dio negativo en el test de alcoholemia

Tras el hecho, efectivos policiales realizaron el correspondiente control de alcoholemia al chofer del colectivo. El examen arrojó resultado negativo, con 0 gramos de alcohol en sangre, por lo que quedó descartada, en principio, la presencia de alcohol como factor determinante en el siniestro.

A pesar del fuerte impacto, las personas que viajaban en el colectivo no sufrieron lesiones. De acuerdo con la información policial, los pasajeros que se encontraban a bordo del micro descendían normalmente cuando ocurrió el accidente y ninguno necesitó asistencia médica.

En el lugar del accidente fatal intervino personal de la Policía de Mendoza, efectivos de Policía Vial y especialistas de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión.