Tragedia en Tupungato: un camión de bomberos atropelló a un motociclista mientras iba a un incendio

El accidente ocurrió en pleno centro cuando los brigadistas se dirigían a sofocar un fuego en un galpón. El motociclista fue trasladado de urgencia y permanece en estado grave, mientras la Justicia investiga las causas del siniestro.

El lunes por la noche, Tupungato se vio sacudido por un accidente de tránsito. Un camión de bomberos que se dirigía a combatir un incendio en un galpón céntrico embistió a un motociclista en la intersección de avenida Belgrano y Lamadrid, dejando al conductor de la moto con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 22 horas, cuando la dotación de bomberos de la Policía de Mendoza recibió el aviso de un incendio de grandes proporciones. La salida rápida hacia el lugar derivó en una colisión que generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes fueron testigos de la violenta escena.

El motociclista, cuya identidad aún no fue difundida, fue asistido en el lugar por personal de emergencias y trasladado de urgencia al hospital. Según fuentes médicas, su estado es delicado.

La Oficina de Jurisdicción intervino de inmediato para esclarecer las circunstancias del choque. Se realizarán pericias mecánicas y viales con el objetivo de determinar si hubo exceso de velocidad, maniobras riesgosas o fallas técnicas en el vehículo oficial. La investigación busca establecer responsabilidades en un contexto donde la urgencia de llegar al incendio pudo haber influido en la dinámica del accidente.

Vecinos señalaron que la doble emergencia —el incendio y el accidente— puso a prueba la capacidad de respuesta de los servicios públicos y evidenció la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta.

Este caso reabre el debate sobre la seguridad vial en Mendoza, especialmente en situaciones donde los vehículos de emergencia deben desplazarse con rapidez. La necesidad de llegar a tiempo a un siniestro no puede dejar de lado la protección de otros conductores y peatones, un dilema que se repite en distintos puntos de la provincia.