Tragedia en San Rafael: murió un hombre tras chocar contra un poste

El conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando contra un poste de luz. Viajaba acompañado por tres jóvenes.

Un hombre murió luego de chocar contra un poste de luz en calle Intendente Cinca, en San Rafael.

El hecho se registró cerca de las 7:20 de la mañana, cuando un Peugeot 307 circulaba de sur a norte por esa arteria.

Por motivos que aún se investigan, el conductor, identificado como Miguel Eduardo Corvalán Gómez, perdió el control del vehículo y terminó impactando violentamente contra un poste ubicado en la vereda este.

Como consecuencia del fuerte choque, Corvalán Gómez falleció en el lugar. En el auto viajaban además tres acompañantes: un joven de 22 años identificado como A. C., quien presentaba un dosaje de alcohol en sangre de 0.87 g/L, otro de 20 años identificado como J. B., y un tercer ocupante del que aún no trascendieron datos.

Las autoridades policiales y personal de emergencia trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes.