Tragedia en San Martín: un ciclista murió tras ser atropellado por un camión

Un obrero de 43 años murió este jueves por la mañana tras ser atropellado por un camión en Carril Chimbas y calle Cereceto, en Chapanay. Investigan las causas del siniestro, el tercero fatal en la zona en lo que va del año.

Un trágico accidente vial ocurrido a primera hora de este jueves en San Martín terminó con la vida de un ciclista y volvió a encender la preocupación de los vecinos por la seguidilla de siniestros fatales en la zona.

El hecho se registró minutos después de las 7:40 en la intersección de Carril Chimbas y calle Cereceto, en la localidad de Chapanay, cuando por razones que aún son materia de investigación, un camión embistió a un hombre que circulaba en bicicleta.

De acuerdo con la información policial, el vehículo de gran porte se desplazaba por Carril Chimbas en dirección de norte a sur cuando ocurrió el impacto. Tras un llamado a la línea de emergencias 911, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribaron rápidamente al lugar.

Sin embargo, al asistir a la víctima, los profesionales de la salud constataron que el ciclista había fallecido en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima fatal fue identificada como un obrero de 43 años de la zona.

Mientras avanzan las tareas investigativas para esclarecer cómo se produjo el siniestro, personal de Policía Científica trabajaba en el lugar realizando los peritajes correspondientes.

El hecho generó conmoción entre los vecinos de Chapanay, quienes manifestaron su preocupación debido a la peligrosidad del sector. Según señalaron, este es el tercer accidente vial fatal registrado en la zona en lo que va del año, una situación que volvió a poner en debate la seguridad vial sobre Carril Chimbas.