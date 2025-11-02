Tragedia en San Martín: murió un ciclista tras ser atropellado por una ambulancia

Un hombre de 61 años murió en San Martín tras ser atropellado por una ambulancia que trasladaba a una menor con problemas respiratorios.

Un ciclista de 61 años murió luego de ser embestido por una ambulancia que circulaba por la zona con una paciente a bordo.

El accidente vial se registró en la noche del domingo en la localidad de Tres Porteñas, departamento de San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 22:05 horas en calle Divisadero, a un kilómetro al oeste del carril Costacanal Montecaseros.

De acuerdo con el reporte policial, el vehículo sanitario trasladaba a una menor con una afección respiratoria junto a su madre, cuando el conductor, un hombre de 40 años, escuchó un golpe en el costado derecho.

Al detener la marcha y regresar, encontró a un ciclista tendido sobre la calzada junto a su bicicleta. Pese a la llegada de los servicios de emergencia, el médico del SEC constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

Personal de Policía Científica, Investigaciones y Vial trabajó en el lugar para determinar la mecánica del accidente. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

La Oficina Fiscal de San Martín interviene en la investigación del caso.