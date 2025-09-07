Tragedia en Maipú: un joven motociclista murió al perder el control del rodado y chocar contra los caños de un zanjón

Un joven de 28 años falleció en Maipú después de que, al no advertir un lomo de burro, perdiera el control de su moto y chocara contra los caños que delimitan un zanjón.

Un joven de 28 años falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Juan Castelli y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, en Maipú.

Según informaron fuentes policiales, la víctima circulaba en una motocicleta Triumph 500 cc que le había prestado un amigo de 45 años, de nacionalidad chilena. Al no advertir un lomo de burro, perdió el control del rodado y colisionó contra los caños amarillos que delimitan un zanjón.

El impacto fue tan fuerte que el joven salió despedido, quedando tendido en el lugar, mientras que la motocicleta terminó a unos 150 metros de distancia.

Personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al sitio del siniestro y confirmó el fallecimiento.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes, y la investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción