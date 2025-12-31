Tragedia en Mendoza: volcó un auto en Potrerillos y murió un nene de 8 años

Un grave accidente vial en alta montaña ocurrió este martes al mediodía sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos. Un auto volcó, una mujer quedó atrapada y un niño de 8 años murió pese a los intentos de reanimación.

Un nuevo y trágico accidente en la Ruta a Chile enluta a Mendoza. Este miércoles, cerca del mediodía, un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 7 protagonizó un vuelco fatal en la zona de alta montaña, que terminó con la muerte de un menor de 8 años.

El hecho se registró alrededor de las 12.30, a la altura del kilómetro 1.080, en inmediaciones de Potrerillos. Según las primeras informaciones oficiales, el auto se desplazaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la conductora perdió el control del rodado y volcó hacia la banquina.

Tras el impacto, el vehículo quedó volcado y la mujer que manejaba permaneció atrapada dentro del habitáculo, lo que obligó a un intenso trabajo de rescate por parte de Bomberos y personal de emergencia.

En tanto, el niño de 8 años que viajaba como acompañante fue asistido de urgencia en el lugar con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) debido a la gravedad de las lesiones. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el menor falleció en el lugar como consecuencia del fuerte traumatismo sufrido.

Ambos ocupantes del vehículo eran oriundos de Mendoza. En la escena trabajaron Policía de Mendoza, bomberos, ambulancias y equipos de emergencia, mientras se aguardaba el traslado de la mujer a un centro de salud para su atención médica.

Como consecuencia del operativo y de las pericias viales, el tránsito sobre la Ruta 7 permaneció suspendido durante varias horas, en una jornada de intenso movimiento turístico hacia la alta montaña y el Paso Internacional a Chile.