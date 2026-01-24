Tragedia en Mendoza: una nena de tres años murió ahogada en una pileta

La tragedia ocurrió durante la tarde de este viernes. La menor fue trasladada de urgencia al hospital, pero ingresó sin signos vitales.

Una nena de tres años falleció durante la tarde de este viernes en el departamento de Rivadavia.

El hecho ocurrió cerca de las 16.22 horas en una vivienda del barrio Lomas del Mirador, en el distrito El Mirador.

Según informaron fuentes policiales, la menor, identificada con las iniciales S. M. I., fue hallada sin signos vitales en una pileta de lona ubicada en el patio del domicilio. Ante la situación, se dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Carlos Saporiti, donde el personal médico constató su ingreso sin vida.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la menor se encontraba en el patio de la vivienda cuando, por causas que aún se investigan, terminó sumergida en la pileta.

El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.