Guaymallén: un hombre murió tras chocar su moto en solitario

Un siniestro vial fatal se registró este viernes por la mañana en Guaymallén, cuando un motociclista perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal. El conductor falleció en el lugar y la Justicia investiga las causas del hecho.

Un accidente de tránsito con una víctima fatal ocurrió este viernes alrededor de las 6:05 en el departamento de Guaymallén, en la intersección de las calles Ferrari y Milagros, en la zona de Los Corralitos. Por causas que aún son materia de investigación, un hombre que circulaba en motocicleta perdió el dominio del rodado y cayó a un canal ubicado al costado de la calzada.

Según informaron fuentes policiales, se trató de un choque en solitario, sin intervención de otros vehículos ni de terceros. La moto, una CF, terminó entre la vegetación del canal a pocos metros de la esquina mencionada.

El conductor, un hombre de sexo masculino cuya identidad todavía no fue establecida (NN), fue hallado sin vida en el lugar del hecho. El médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento tras arribar al sitio luego del llamado de alerta.

De acuerdo con el informe oficial, el rodado presentaba pedido de hurto agravado, dato que también será incorporado a la investigación judicial.

La calzada donde ocurrió el siniestro es de asfalto y cuenta con iluminación artificial. En ese sector no hay semáforos ni reductores de velocidad, aunque sí existe señalización peatonal, banquina y cunetas a ambos lados. El casco del motociclista fue encontrado en el lugar del accidente.

Testimonios recabados en la zona indicaron que el motociclista circulaba a alta velocidad por calle Ferrari cuando, al llegar a la intersección con Milagros, perdió el control del vehículo y cayó al canal, en un impacto de gran violencia.