Tragedia en Mendoza: una mujer de 30 años falleció tras chocar con su auto

Macarena Marines Manrique, de 30 años, murió luego de que la camioneta que conducía chocara en la intersección de El Álamo y La Puntill en Tupungato. La víctima, que no utilizaba el cinturón de seguridad, falleció en el acto, mientras que su acompañante fue hospitalizada con politraumatismos.

Una mujer de 30 años falleció trágicamente la madrugada de este viernes tras un accidente vial en la zona de Cordón del Plata, en el departamento de Tupungato.

El siniestro se produjo a la 01:50 horas en la intersección de calles El Álamo y La Puntilla.

La víctima fatal fue identificada como Macarena Marines Manrique, de 30 años, quien conducía una camioneta Volkswagen Saveiro.

De acuerdo con el informe de la Subcomisaría Cordón del Plata, Manrique circulaba por calle El Álamo, con sentido oeste a este, y por razones que se investigan, perdió el control del vehículo al llegar a la esquina con La Puntilla.

Como consecuencia del violento impacto, la conductora salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar. Se constató que no llevaba colocado el cinturón de seguridad.

Estado de la Acompañante

Una mujer de 34 años, de nacionalidad brasileña, viajaba como acompañante. Fue asistida y trasladada al Hospital Scaravelli con politraumatismos, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del accidente trabajó personal de Policía Científica, la UID Tupungato y Policía Vial. La Oficina Fiscal de turno dispuso las medidas de rigor y la asistencia a la víctima.