Tragedia en Mendoza: un nene de 12 años falleció luego de ser atropellado cuando iba en bicicleta

Un trágico accidente vial ocurrió cerca de las 22 de este martes en Costa Canal Montecaseros, casi llegando al Ñango, en la localidad de Tres Porteñas de San Martín. Un auto chocó una bicicleta y falleció el nene que iba en el rodado menor.

De acuerdo con la información oficial, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte cuando, al arribar al sector mencionado, colisionó con una bicicleta marca Top Mega, rodado 29, de color celeste.

En el rodado menor se desplazaba un chico de 12 años que circulaba en el mismo sentido que el vehículo. Como consecuencia del fuerte impacto, el menor murió en el lugar.

El conductor del automóvil, un joven de 19 años domiciliado en Tres Porteñas, no sufrió lesiones. Además, el test de alcoholemia realizado arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

En la escena trabajó personal de la Comisaría 39°, Policía Científica y efectivos de Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro.