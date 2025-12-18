Tragedia en Mendoza: un motociclista murió tras chocar de frente con un camión

Un hombre de 30 años perdió la vida este jueves luego de protagonizar un violento choque frontal contra un camión en la Ruta Nacional 188, a la altura de Bowen. Es el segundo motociclista fallecido en menos de 24 horas en la provincia.

Un motociclista de 30 años murió este jueves por la mañana tras impactar de frente contra un camión en la Ruta 188, en el departamento de General Alvear.

El hecho ocurrió cerca de las 11:30, a la altura de la localidad de Bowen, cuando el conductor del camión circulaba por la traza nacional y, según relató ante la Policía, observó que una motocicleta que venía en sentido contrario realizaba maniobras peligrosas, zigzagueando y cruzándose de carril.

De acuerdo a la información oficial, esas maniobras arriesgadas terminaron de la peor manera: el motociclista invadió el carril contrario y chocó de manera frontal contra el vehículo de mayor porte. El impacto fue de extrema violencia.

Tras la colisión, el conductor de la moto quedó gravemente herido y tendido sobre el asfalto. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató su fallecimiento, producto de las severas lesiones sufridas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y se dio intervención al Ayudante Fiscal en turno, quien quedó a cargo de la investigación para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.

Este hecho se suma a otro accidente fatal ocurrido horas antes en Godoy Cruz, donde también perdió la vida un motociclista, convirtiendo a esta jornada en una de las más trágicas en lo que respecta a muertes de motociclistas en Mendoza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia al volante, especialmente en rutas, donde las maniobras imprudentes, el exceso de velocidad y la invasión de carril continúan siendo algunas de las principales causas de choques frontales con consecuencias fatales.