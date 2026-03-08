Tragedia en Mendoza: un hombre murió tras chocar contra un puente en la Ruta 7

El conductor tenía 30 años y viajaba solo cuando perdió el control del auto. El vehículo impactó contra el paredón del puente y el hombre murió en el lugar.

Un hombre de 30 años murió en la madrugada de este domingo tras protagonizar un accidente vial en el departamento de San Martín.

El hecho se registró alrededor de las 3.06 horas en la intersección de avenida Eva Perón y el puente de Ruta 7.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre un accidente en solitario y la posibilidad de que el conductor estuviera gravemente herido.

Tras el aviso, desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) se dispuso el envío de efectivos de la Comisaría 12°. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un automóvil Renault Clío gris que había impactado contra el paredón del puente.

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor salió despedido del vehículo y, al ser asistido, los policías advirtieron que aparentemente ya no presentaba signos vitales.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). El profesional médico a cargo examinó a la víctima y confirmó el fallecimiento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.