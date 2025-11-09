Tragedia en Mendoza: murió un motociclista tras chocar contra una camioneta

Un hombre de 80 años murió tras chocar con una camioneta. Los ocupantes del rodado mayor fueron asistidos y trasladados al hospital con lesiones leves.

Un motociclista de 80 años falleció este domingo por la tarde, en inmediaciones del restaurante “Chacayes”, Tunuyán, cuando impactó contra una camioneta que giraba para ingresar al lugar.

Según fuentes policiales, la conductora de una camioneta Ford Ecosport, S. M., de 42 años, circulaba por la ruta en sentido este a oeste. Al colocar el indicador de giro para ingresar al restaurante, fue impactada en la parte lateral por una motocicleta Honda 400 cc que circulaba en sentido contrario.

El conductor de la moto, de 80 años, falleció en el lugar.

En la camioneta viajaban además A. E., de 61 años, y un menor de 5 años, hijo de la conductora.

Una profesional del Centro de Salud local constató el deceso del motociclista.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los ocupantes de la camioneta, quienes presentaban politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital.