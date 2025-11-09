Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras volcar con su auto en la Ruta 

Tragedia en Mendoza: murió un hombre tras volcar con su auto en la Ruta 

Policiales

El hecho ocurrió este domingo por la mañana, cuando el conductor de un Peugeot 207 perdió el control del vehículo y volcó. El acompañante, un hombre de 29 años, resultó herido.

usuario
Redacción ElNueve.com

Un hombre falleció este domingo tras un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 914, en el departamento de La Paz.

El hecho se registró alrededor de las 9:30 horas, cuando un auto Peugeot 207, que circulaba de este a oeste, perdió el dominio del rodado por causas que aún se tratan de establecer.

El vehículo volcó sobre la calzada norte, quedando con las ruedas hacia arriba y obstruyendo media calzada.

En el auto viajaban dos personas. El conductor que falleció en el lugar a raíz del fuerte impacto y su acompañante, un hombre de 29 años que resultó herido.

Las autoridades trabajaron en el sitio para asistir al sobreviviente, realizar las pericias y despejar la ruta.

El tránsito estuvo parcialmente afectado mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Seguinos en