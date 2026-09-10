Tragedia en Mendoza: bebe de un año y cinco meses murió ahogado tras caer a una pileta

El pequeño cayó al agua en una vivienda. Su madre lo rescató y un vecino lo trasladó de urgencia al Hospital, donde los médicos constataron su fallecimiento.

Un bebé de un año y cinco meses murió ahogado luego de caer a una pileta en una vivienda de San Rafael.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, en un domicilio ubicado sobre calle Ignacio Sueta.

De acuerdo a fuentes policiales, el pequeño se habría alejado del interior de la vivienda por circunstancias que todavía son investigadas y terminó dentro de la pileta.

Al advertir lo ocurrido, su madre ingresó al agua para rescatarlo. Los gritos de la mujer alertaron a un vecino, quien acudió para ayudar y trasladó al bebé en su vehículo particular hasta el Hospital Teodoro J. Schestakow.

Cuando llegaron a la guardia del centro asistencial, los profesionales constataron el fallecimiento del niño. Según las primeras evaluaciones, la causa de muerte fue ahogamiento.

Las circunstancias en las que el bebé salió de la vivienda y cayó a la pileta quedaron bajo investigación. La madre, según trascendió, se encontraba en estado de crisis.