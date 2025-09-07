Incendio en la feria de Guaymallén: dos sujetos provocaron el fuego

Las cámaras internas mostraron a dos sujetos iniciando el fuego y huyendo saltando una medianera. Cuatro galpones quedaron totalmente consumidos por las llamas.

Un incendio de gran magnitud afectó este sábado a la Feria de Guaymallén, ubicada en calles Gutenberg y Sarmiento, destruyendo cuatro galpones completos.

Los daños incluyen cámaras frigoríficas, camiones, autoelevadores, pallets, bobinas de papel y mercadería variada, con pérdidas importantes para los propietarios.

Durante las tareas de contención, una bombera de 38 años del Cuartel Central sufrió lesiones luego de que un portón metálico cayera sobre ella tras el derrumbe de un techo. Fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado(SEC) y trasladada al Hospital del Carmen, donde recibió alta médica tras las curaciones.

Las investigaciones iniciales confirmaron que el incendio fue provocado de manera intencional. Según informaron fuentes oficiales, las cámaras de seguridad internas del predio captaron a dos sujetos iniciando el fuego, quienes luego escaparon saltando una medianera.

El operativo contó con la participación de Bomberos del Cuartel Central y voluntarios de Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján y Barriales, además de Defensa Civil, Policía y técnicos de EDEMSA, que ayudaron a controlar la zona y a evitar que el fuego se extendiera. Tras varias horas de trabajo, el incendio fue contenido y apagado, mientras se realizaron tareas de enfriamiento y aseguramiento de los galpones.

🚨 Se incendiaron cuatro galpones de la feria de Guaymallén.

Dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaban para extinguirlo. pic.twitter.com/UObAddc1Uv — verónica ojeda (@verojedaP) September 7, 2025

La investigación continúa bajo la supervisión del Ayudante Fiscal Dr. Rafael Amadei, con intervención de la UID y Delitos Tecnológicos para identificar y dar con los responsables.