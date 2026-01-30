Tragedia en Maipú: un hombre murió electrocutado mientras intentaba reparar un poste de luz

Un hombre de 45 años falleció tras recibir una descarga eléctrica durante la madrugada de este viernes en Coquimbito, Maipú.

Un trágico episodio ocurrió en Maipú durante la madrugada de este viernes, cuando un hombre murió electrocutado mientras intentaba arreglar un poste de energía eléctrica en el barrio Piccione de Coquimbito, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho se registró cerca de las 0:10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vecino que había sufrido una descarga eléctrica y se encontraba inconsciente. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 35 constataron que la víctima estaba tendida sobre una medianera, lo que dificultaba el acceso.

Debido a la complejidad de la situación, fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron para poder asistir al hombre. De acuerdo al relato de vecinos, la víctima se encontraba realizando tareas de reparación en un poste de luz cuando recibió la descarga y cayó sobre una estructura de hierros.

Minutos más tarde arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que tras realizar las evaluaciones correspondientes confirmó el fallecimiento del hombre de 45 años.

En el lugar intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén, a cargo de la fiscal Claudia Nisoria, quien dispuso la actuación de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y del Grupo TEN, con el objetivo de determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.