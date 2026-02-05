Tragedia en Maipú: un hombre murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco

Un hombre de 70 años murió tras caer con su tractor por un barranco dentro de una finca de Maipú. El accidente ocurrió mientras realizaba una maniobra en el predio y el conductor quedó aplastado por el vehículo.

Un hombre de 70 años falleció este jueves por la mañana luego de sufrir un grave accidente con un tractor en el interior de una finca ubicada en Maipú. La víctima perdió el control del vehículo, cayó por un barranco y quedó atrapada debajo del rodado.

El hecho ocurrió cerca de las 11.10 en una propiedad rural situada sobre calle Lamadrid Norte, a la altura del kilómetro 5.000. Según informaron fuentes policiales, el hombre conducía un tractor Fiat 400 dentro del predio cuando, al intentar realizar una maniobra de giro en una zona cercana a un desnivel, perdió el dominio del vehículo y se precipitó al barranco.

Un llamado al 911 alertó sobre la situación y motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al llegar al lugar, el personal constató que el conductor se encontraba aplastado por el tractor, sin signos vitales. El médico a cargo confirmó el fallecimiento en el lugar.

De acuerdo al parte oficial, el siniestro ocurrió dentro de una propiedad privada, por lo que no intervino personal de Tránsito Vial. La causa quedó bajo la órbita de Seguridad y tomó intervención la Oficina Fiscal de turno, que dispuso la presencia de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y avanzar con las actuaciones judiciales.