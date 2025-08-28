Tragedia en Luján de Cuyo: una mujer murió atropellada mientras cruzaba la calle

Una mujer de 45 años perdió la vida tras ser embestida por un auto en la intersección de 1° de Mayo y Juan José Paso, en Luján de Cuyo.

Una mujer de 45 años perdió la vida este jueves por la tarde tras ser atropellada por un automóvil en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió cerca de las 14.50 en la intersección de Calle 1° de mayo y Juan José Paso, y es investigado como homicidio culposo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, de 45 años y oriunda de Capital, intentaba cruzar la calle cuando fue embestida por un Volkswagen Gol rojo, conducido por un hombre de 35 años y con domicilio en Maipú.

De acuerdo a los primeros datos, el conductor circulaba por Juan José Paso en dirección oeste-este y, por motivos que aún se investigan, atropelló a la mujer a la altura del semáforo, que se encontraba con luz intermitente amarilla.

Personal policial, de tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron rápidamente al lugar. La médica de guardia constató el fallecimiento de la víctima en el sitio del siniestro.

En tanto, al conductor se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que busca establecer las causas exactas del accidente.