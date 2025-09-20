Tragedia en Lavalle: murió un joven ciclista tras ser chocado por una camioneta

El siniestro ocurrió en Costa de Araujo, sobre calle Núñez. La víctima tenía 20 años y falleció en el lugar.

Un grave accidente vial se registró este viernes por la noche en Costa de Araujo, Lavalle, donde un joven ciclista de 20 años murió.

El hecho ocurrió cerca de las 21.45 horas en calle Núñez, entre 24 y General Ortega, frente a la Finca Corlati.

Según fuentes policiales, una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 63 años, circulaba de sur a norte cuando, por motivos que se investigan, impactó de atrás al ciclista que se trasladaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte golpe, la víctima falleció en el lugar. Al arribo del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), el médico constató el deceso.

En tanto, efectivos de Policía Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y del TEN, mientras que la fiscal de la Oficina Fiscal N°1 de Las Heras-Lavalle dispuso las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.