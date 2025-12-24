Tragedia en Las Heras: una persona murió luego de que se incendiara su casa

El hecho ocurrió en la mañana de este 24 de diciembre en una vivienda del El Algarrobal.

Una persona murió como consecuencia de un incendio que consumió por completo una vivienda ubicada en el distrito El Algarrobal. Por el momento, fuentes policiales indicaron que aún no logrado identificar a la víctima.

El hecho se registró alrededor de las 11:40 en una casa situada en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo, donde las llamas avanzaron con rapidez y no dieron margen de escape. La emergencia fue advertida tras múltiples llamados al 911 por parte de los vecinos, que alertaron sobre el fuego en el inmueble.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 56 junto a dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Las Heras constataron que la vivienda estaba totalmente tomada por las llamas. Tras lograr extinguir el incendio y durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, los rescatistas encontraron un cuerpo sin vida en el interior de la propiedad.

Por el momento, la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente. Las autoridades informaron que el siniestro provocó pérdidas totales, dejando a la vivienda completamente destruida.

En el lugar trabajó Policía Científica junto a peritos de Bomberos, quienes iniciaron las pericias correspondientes para determinar las causas del incendio. No se descarta ninguna hipótesis y la investigación quedó en manos de la Justicia.