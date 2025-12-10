Tragedia en Guaymallén: un sodero hizo marcha atrás y atropelló a una nena de 1 año

Una niña de 1 año falleció este miércoles en Colonia Segovia luego de ser embestida por un repartidor de soda que realizaba una maniobra marcha atrás dentro de una finca.

Una niña de apenas 1 año falleció tras ser arrollada por una camioneta que hacía marcha atrás en el interior de una propiedad ubicada en Colonia Segovia. El hecho ocurrió cerca de las 17 en la finca Fernández, situada sobre calle Milagros de Guaymallén, donde el repartidor de soda había ingresado para realizar una entrega habitual.

Según precisaron fuentes policiales, el repartidor, de 31 años, se encontraba maniobrando su camioneta Nissan marcha atrás cuando, sin advertirlo, embistió a la pequeña Alison Cataleya Rodríguez, quien se encontraba justo en la parte trasera del vehículo.

El dueño de la finca trasladó de inmediato a la niña al Microhospital de Puente de Hierro, en Los Corralitos. Sin embargo, pese a la rapidez del traslado, los médicos confirmaron su fallecimiento al momento del ingreso debido a las graves lesiones que tenía la menor.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 35°, efectivos de la jurisdicción y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias sobre el rodado y el sitio del accidente para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

El conductor quedó aprehendido a disposición de la justicia y fue trasladado a sede judicial. El Ministerio Público Fiscal informó que se trató de un accidente accidental, aunque la causa continuará bajo investigación.