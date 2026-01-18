Tragedia en Guaymallén: un joven motociclista perdió la vida en un siniestro con un colectivo y una camioneta

La víctima fatal viajaba junto a su pareja y una niña de un año, quienes sufrieron politraumatismos y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Central y al Hospital Notti, donde permanecen en observación.

Un siniestro vial en Guaymallén dejó como saldo la muerte de un joven motociclista y dos acompañantes heridas. El hecho ocurrió este sábado a las 19:56 en la intersección de Avenida Bandera de los Andes y calle Defensa, en la zona de Rodeo de la Cruz, jurisdicción de la Comisaría 35ª.

La víctima fatal fue identificada como Fernando Flores, de 27 años, quien conducía una motocicleta Gilera 125 cc acompañado por su pareja, Yanina M. (28), y su hija de apenas un año. Según las primeras informaciones, la moto colisionó con una camioneta utilitaria Peugeot, lo que provocó que el conductor saliera despedido y quedara bajo un colectivo de la línea 233, interno 50, que circulaba en sentido contrario.

Al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal constató el fallecimiento del motociclista. La mujer fue trasladada al Hospital Central, donde se le diagnosticó politraumatismo, permaneciendo en observación. La menor, en tanto, fue derivada al Hospital Notti con diagnóstico también con politraumatismos, también bajo control médico.

La Oficina Fiscal de Guaymallén dispuso la retención de los vehículos involucrados y la realización de los dosajes de alcoholemia a los conductores del colectivo y la camioneta, ambos de 28 años, cuyos resultados fueron negativos. Las actuaciones continúan para determinar las responsabilidades en este grave episodio que vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en Mendoza.