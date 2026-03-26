Tragedia en Godoy Cruz: un adolescente de 15 años murió tras descompensarse en una clase de educación física

Un adolescente de 15 años falleció este jueves al mediodía luego de sufrir una repentina descompensación mientras participaba de una clase de educación física en la escuela Valentín Bonetti, en Godoy Cruz. El hecho generó un importante operativo de emergencia y conmoción en la comunidad educativa.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 12, cuando el joven se descompensó en plena actividad física. De inmediato, docentes y personal de la institución intervinieron para asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Tras el arribo del personal de emergencias, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Notti, donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

El hecho fue reportado a través de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. En el lugar trabajó personal policial, que colaboró en la asistencia y resguardo de la escena.