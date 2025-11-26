Tragedia en Chile: cómo están las dos nenas tras el siniestro vial y cómo ayudar a la familia

La familia de las dos niñas heridas en el choque fatal en Chile enfrenta gastos millonarios de internación y repatriación, y lanzó colectas solidarias para poder sostener su estadía mientras las menores continúan bajo atención médica.

La tragedia ocurrida en Chile continúa generando conmoción entre familiares y amigos de las víctimas mendocinas. En el siniestro vial murieron el reconocido odontólogo Víctor Venturín y su pareja Mónica Torres, mientras que las dos nietas de la mujer, de 11 y 13 años, resultaron con lesiones de consideración y permanecen internadas en el vecino país.

Los familiares viajaron de urgencia a Chile apenas conocieron la noticia. Según relataron allegados, dejaron todo “con lo puesto” y debieron afrontar de inmediato los gastos de traslado, estadía y acompañamiento médico. Un profesional mendocino que reside en Chile los alojó de manera provisoria, brindándoles contención en medio de la emergencia.

Colectas solidarias para asistir a la familia

Las necesidades económicas son crecientes. Las dos menores continúan internadas y una de ellas debió ser operada por múltiples fracturas en ambas piernas, entre ellas fémur y peroné. Aunque la cirugía fue exitosa, los médicos no pueden precisar cuántos días más permanecerán hospitalizadas ni cuándo podrán afrontar el viaje de regreso.

El hospital chileno estimó los costos de internación en alrededor de un millón y medio de pesos argentinos por día, cifra que la familia no puede absorber mientras lidia también con los trámites para repatriar los restos de los abuelos.

En este contexto, amigos, vecinos e instituciones educativas iniciaron dos colectas solidarias para colaborar con los gastos:

Alias: belen.aguilar88 — Titular: Belén Aguilar

Alias: meli.ceci.irreramp — Titular: Melisa Irrera

Además de la ayuda económica, solicitan elementos básicos como artículos de higiene personal, dado que los papás de una de las niñas viajaron sin tiempo para prepararse.

Parte médico desde Chile

El director del Hospital San Camilo de San Felipe confirmó que las dos menores ingresaron el 25 de noviembre y fueron atendidas por equipos pediátricos especializados. Las niñas permanecen bajo monitoreo constante y continúan recibiendo la atención necesaria para estabilizar su estado, aunque aún no hay una fecha estimada de alta.

La familia destacó el acompañamiento recibido en Chile, tanto del personal de salud como de la policía local, que intervino en el accidente y brindó contención desde el primer momento.