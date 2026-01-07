Tragedia en alta montaña: un hombre murió tras un choque en la Ruta 7 y piden extremar la precaución al circular

El siniestro ocurrió en la zona de la Curva del Yeso, cerca de Horcones, y obligó a realizar desvíos en el tránsito. En paralelo, rige el cierre preventivo del Paso Cristo Redentor por nevadas y riesgo de aludes.

Un grave accidente de tránsito en alta montaña dejó como saldo una persona fallecida este miércoles por la tarde, en un sector cercano a Horcones, sobre la Ruta 7. El hecho se registró en la conocida Curva del Yeso, donde debió implementarse un bypass para mantener la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Según las primeras informaciones oficiales, el siniestro se produjo cuando dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal. En una primera instancia, el conductor del Clio habría perdido el dominio del vehículo en una curva, lo que provocó que despistara y colisionara con el vehículo con patente chilena.

El conductor del Renault Clio era un hombre oriundo de argentina quien falleció en el lugar, mientras que el acompañante resultó con lesiones de gravedad. En tanto, los ocupantes del vehículo chileno -aún no se determinó cuántas personas iban- sufrieron lesiones de distinta consideración. Hasta el momento, la identidad de la víctima fatal no fue confirmada.

En el lugar trabajaron personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), efectivos de la Policía de Mendoza, agentes de Tránsito y equipos de seguridad vial, que realizaron las tareas de asistencia, peritaje y ordenamiento del tránsito en una zona especialmente compleja por su geografía y condiciones climáticas.

Cierra el Paso Cristo Redentor por nevadas y riesgo de aludes: cuándo podría reabrir

En paralelo al accidente fatal, las autoridades de frontera confirmaron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor, ante la previsión de nevadas, tormentas y baja visibilidad en alta montaña.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por los organismos de Argentina y Chile, con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores y evitar situaciones de riesgo en la zona cordillerana.

Según informó la Coordinación del Paso, la circulación estará habilitada hasta las 22 de este miércoles, momento en el que se interrumpirá el tránsito en Uspallata, del lado argentino, y en Guardia Vieja, del lado chileno. El cierre total de los complejos aduaneros se concretará a las 23.59, y el cruce permanecerá clausurado durante toda la jornada del jueves.

Las autoridades indicaron que la reapertura está prevista para el viernes, siempre y cuando mejoren las condiciones climáticas y los informes técnicos confirmen que existen condiciones seguras de transitabilidad.

No obstante, aclararon que la habilitación del paso dependerá de la evolución del tiempo, los partes meteorológicos actualizados y la evaluación permanente del riesgo de aludes y acumulación de nieve.