Tragedia en alta montaña: un camionero murió tras desbarrancar en la Ruta 7

El fatal accidente ocurrió en la peligrosa zona conocida como Curva del Tiempo, cerca de Punta de Vacas. El conductor cayó al vacío junto al vehículo y murió en el lugar.

Un camionero murió este martes luego de perder el control de su vehículo y desbarrancar en uno de los sectores más complejos de la Ruta Nacional 7, a la altura de la conocida Curva del Tiempo. El siniestro ocurrió durante la tarde en las inmediaciones de Punta de Vacas y movilizó un importante operativo de rescate encabezado por efectivos policiales, bomberos y personal médico. Pese al rápido despliegue de emergencias, los rescatistas confirmaron que el conductor falleció en el lugar.

El hecho se registró en el kilómetro 1203 de la Ruta Nacional 7, en plena zona de alta montaña mendocina. Según las primeras informaciones, el vehículo de gran porte circulaba por el sector conocido como Curva del Tiempo cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, terminó desbarrancando.

Tras el llamado de emergencia, se desplegó un amplio operativo con participación de efectivos de Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía de Mendoza, personal policial de la jurisdicción y médicos del Servicio de Emergencias Coordinado.

Luego de varias maniobras en el lugar, los rescatistas lograron llegar hasta el vehículo siniestrado y confirmaron que el chofer había fallecido producto del fuerte impacto. Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima.

Las autoridades trabajan ahora en las pericias para determinar qué provocó la pérdida de control del camión. Mientras tanto, personal especializado continúa con tareas de rescate y remoción del vehículo en la zona de montaña.