Tragedia de las nenas en Las Heras: ¿qué pasó con el chofer del colectivo?

La Justicia confirmó que no se pudo determinar la responsabilidad penal del chofer y por ende, no fue imputado y recuperó la libertad.

En Mendoza hay una profunda conmoción por la muerte de dos hermanitas quienes fallecieron luego de ser atropelladas por un colectivo. Las dos hermanitas de 7 y 10 años sufrieron la profunda tragedia cuando bajaron de un un colectivo en calle Lavalle de El Algarrobal y otro las impactó.

Según informó la Justicia, hasta el momento no se pudo determinar responsabilidad penal por parte del chofer del colectivo involucrado en el hecho. Por esa razón, no se dispuso ninguna imputación contra él.

El conductor fue trasladado a sede judicial, donde prestó declaración informativa en el marco del artículo 318 del Código Procesal Penal de Mendoza, y posteriormente recuperó la libertad en horas de la noche del mismo día.

Las autoridades señalaron que, al no haber imputados en la causa, no se dará a conocer ni la identidad del chofer.

El accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, a la salida de la escuela Capitán Luis Candelaria, donde asisten más de 500 chicos de la zona. Según relataron vecinos y testigos, las menores solían tomar un colectivo en sentido contrario al de su casa para luego combinar con otra unidad menos cargada y así poder viajar sentadas. Ese día, sin la compañía de su hermana mayor de 15 años —quien había bajado antes—, cruzaron la calle detrás de un micro escolar y fueron embestidas por otro interno de la misma empresa.

Las nenas descendieron de un colectivo que iba hacia el este, cruzaron por detrás de la unidad y en ese momento fueron impactadas de frente por otro interno que circulaba en dirección contraria. El choque fue fatal: los cuerpos quedaron tendidos en plena calzada, generando una escena de profundo dolor.

En ese momento el chofer fue apartado del lugar de inmediato para evitar incidentes con los vecinos. Compañeros de la empresa confirmaron que ya habían advertido el problema: la falta de colectivos hace que muchos chicos usen esta “estrategia” de transbordo para conseguir un asiento en las horas pico.

Los familiares de las víctimas se acercaron al lugar entre lágrimas. Una de las tías expresó que se enteró qué se trataba de sus sobrinas cuando llegó al sitio buscar a uno de sus hijos que asiste a la misma escuela: “Estoy destrozada porque eran chiquititas las dos. Se podría poner otro colectivo para que no pase lo que pasó. El escolar se llena y faltan más frecuencias”.