Traen a Mendoza a la última nena sobreviviente del choque fatal en Chile

Isabella, de 11 años, llegará este jueves a Mendoza tras pasar más de tres semanas internada en Chile. La niña es la última sobreviviente del trágico accidente en la Ruta 60, donde murieron su abuela y el odontólogo Víctor Venturín.

La niña mendocina Isabella, de 11 años, regresará este jueves a la provincia luego de permanecer internada más de tres semanas en el Hospital San Camilo, en San Felipe, Chile. La menor es la última sobreviviente del accidente en Chile ocurrido el 25 de noviembre, en el que fallecieron su abuela, Elsa Mónica Torres, y la pareja de esta, Víctor Venturin, además del conductor chileno involucrado en el choque frontal.

El operativo de retorno será similar al que se realizó días atrás con Amparo, su prima de 10 años, quien ya está internada en el Hospital Notti y evoluciona favorablemente. Ambas viajaban en el asiento trasero del vehículo familiar al momento del siniestro.

Según confirmaron fuentes oficiales, Isabella será trasladada en una ambulancia chilena desde el Hospital San Camilo hasta el complejo fronterizo Los Libertadores, acompañada por un médico. Allí será recibida por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado de Mendoza, donde continuará el viaje bajo monitoreo permanente de un médico y una enfermera hacia el Hospital Notti.

Los padres de la niña viajarán detrás en otro vehículo para acompañarla durante todo el trayecto. Además, las autoridades del Paso Cristo Redentor fueron notificadas para agilizar los trámites migratorios y permitir un cruce rápido y seguro.

El reencuentro con su familia en Mendoza

En el Hospital Notti la esperan familiares que no la ven desde el día del accidente. La nena deberá continuar internada hasta recibir el alta y completar la etapa de recuperación emocional y física tras las graves heridas sufridas.

El trágico accidente en Chile ocurrió el 25 de noviembre en la Ruta 60 CH, cuando el auto en el que viajaban las niñas chocó de frente contra otro vehículo, provocando la muerte de tres adultos. Tanto Isabella como Amparo fueron hospitalizadas en estado crítico e incluso permanecieron en terapia intensiva, pero ambas lograron evolucionar favorablemente.

A un mes del hecho, las dos niñas ya se encuentran nuevamente en Mendoza, donde recibirán contención médica y familiar tras uno de los episodios más dolorosos que atravesó la familia.