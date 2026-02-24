Tormentas en Mendoza: qué zonas podrían verse afectadas y desde qué hora llegarían las lluvias

Tras el fuerte temporal del fin de semana en el Gran Mendoza, el pronóstico anticipa nuevas tormentas en Mendoza, con lluvias aisladas, avance de viento sur y posible Zonda en Malargüe. Mirá qué zonas podrían verse afectadas y desde qué hora se espera la inestabilidad.

Luego del fuerte temporal que impactó el último fin de semana en el Gran Mendoza, vuelve la preocupación por el estado del tiempo. Muchos mendocinos se preguntan si esta semana regresan las precipitaciones y qué indica el pronóstico del tiempo en Mendoza para las próximas horas. De acuerdo al informe oficial de la Defensa Civil, este martes se espera un descenso de la temperatura, con una máxima que rondará los 31 grados. Además, se prevé el avance de viento sur y probabilidad de lluvias aisladas en el norte y este provincial.

Martes 24 de febrero: posibles lluvias desde la mañana y mayor inestabilidad por la tarde

El reporte meteorológico anticipa que el día comenzará con cielo seminublado en el sector Nor-Este y zona Este. Desde media mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas o fenómenos convectivos de corta duración.

La inestabilidad se reactivaría desde las 16:00 horas en el Oeste del Gran Mendoza y en la zona Norte, con lluvias localizadas que podrían extenderse hasta aproximadamente las 23:00. Por el momento, no se observa alta probabilidad de caída de granizo, uno de los fenómenos que más preocupa en la provincia durante el verano.

Miércoles 25 de febrero: viento sur y posible Zonda en Malargüe

Para el miércoles, el parte indica circulación de viento sur leve entre las 12:00 y las 23:00, afectando a toda la provincia. En tanto, se prevé viento Zonda en el sur de Malargüe y en la cordillera sur, entre las 16:00 y las 20:00 horas, aunque en forma leve.

En cuanto a la nubosidad, el día comenzará seminublado, con tendencia a cielo despejado hacia el mediodía. Sin embargo, desde las 20:00 volvería la nubosidad en la zona Sur. Ya en la madrugada del jueves, entre las 00:00 y la 01:00, existe posibilidad de tormentas aisladas en el Norte y Este provincial, lo que podría marcar un nuevo episodio de inestabilidad.