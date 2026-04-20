Tormentas en Mendoza: qué zonas podrían verse afectadas por las lluvias este lunes

Luego de un fin de semana marcado por el viento Zonda y el ingreso de un frente frío, la provincia enfrenta un lunes con cielo nublado, lluvias aisladas y mal tiempo.

El inicio de semana llega con tormentas en Mendoza y condiciones inestables en gran parte del territorio. Tras el paso del viento Zonda y el ingreso de un sistema frontal frío, el lunes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de precipitaciones en distintas zonas de la provincia.

Las primeras lluvias se registraron en zonas bajas de Malargüe, asociadas al mal tiempo en el sector oeste de la cordillera. Además, se anticipan precipitaciones en el sur y oeste de San Rafael, con posibilidad de que se extiendan hacia sectores bajos del Valle de Uco. Durante toda la jornada se mantendrán condiciones inestables, aunque con vientos leves del sur en la mayor parte de la provincia.

Alta Montaña: lluvias intensas y condiciones adversas

El panorama más complicado se presenta en la Alta Montaña de Mendoza, donde se esperan precipitaciones intensas, especialmente en el sector sur. Debido a eso, el Paso Cristo Redentor cerró el tránsito en horas del mediodía.

En la zona central, las lluvias serían de menor intensidad, mientras que en el norte también podrían registrarse episodios aislados. Las autoridades advierten que el mal tiempo será persistente durante todo el día, lo que podría afectar la transitabilidad en rutas cordilleranas.

El ingreso del aire frío genera un marcado descenso térmico. Para este lunes, se prevé una temperatura máxima de 16°C en el llano. Las mínimas serán bajas, con registros de 5°C en Malargüe y zonas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondarán los 7°C.

Cómo sigue el tiempo en Mendoza

Para el martes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El día comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia el mediodía se prevé un despeje generalizado en el llano. “Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Mejoran las condiciones meteorológicas. Parcial nublado en cordillera”, indicaron.

En tanto, la Alta Montaña presentará nubosidad variable, aunque sin precipitaciones significativas. La temperatura máxima ascenderá a 19°C, con mínimas que podrían descender hasta los 3°C en zonas del sur.

El miércoles se perfila como el día más estable de la semana, con cielo mayormente despejado en casi toda la provincia. “Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera”, precisaron desde Contingencias Climáticas.

Solo se prevé algo de nubosidad en el sur y en sectores de cordillera, donde podrían registrarse precipitaciones débiles. La temperatura continuará en ascenso, con una máxima estimada en 21°C.