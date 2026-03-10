Tormentas en Mendoza: esto muestra el radar de Contingencias Climáticas ¿qué dice el pronóstico?

La inestabilidad volvió a Mendoza y durante la tarde y noche se registraron lluvias en distintos sectores de la provincia, según reportó Defensa Civil. El radar de Contingencias Climáticas detectó focos de tormenta en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial, mientras que el pronóstico del tiempo anticipa días con nubosidad, precipitaciones aisladas y posibles tormentas.

La inestabilidad volvió a Mendoza luego de las tormentas registradas durante el fin de semana. Durante la tarde y noche de este martes se comenzaron a registrar lluvias en distintas zonas de la provincia, según informó Defensa Civil, mientras que el radar de Contingencias Climáticas detectó focos de precipitación en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y el sur provincial.

De acuerdo con los reportes oficiales, pasadas las 19 horas comenzaron las lluvias en el oeste del Gran Mendoza, mientras que en Lavalle y el Valle de Uco se registraron tormentas de mayor intensidad.

“Informa Radar San Martín, Sr. Hugo Videla: Lluvias moderadas a intensas en el oeste de Godoy Cruz, oeste de Ciudad, oeste de Las Heras, El Challao, oeste de Capdevila. Lluvias moderadas en Estancia San Pablo, oeste de Gualtallary y norte de Manzano Histórico de Tunuyán”, indicaron desde el organismo.

Qué muestra el radar meteorológico en Mendoza

El radar meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional permite observar en tiempo real la evolución de las tormentas mediante el uso de microondas que detectan fenómenos atmosféricos como lluvias, turbulencias o cizalladura del viento.

La información se representa a través de distintos colores que indican la intensidad de las precipitaciones:

Verde: precipitaciones leves.

Amarillo: lluvias de intensidad moderada.

Rojo: precipitaciones intensas.

Magenta: zonas de turbulencia o tormentas severas que deben evitarse.

Actualmente, el radar muestra núcleos de tormenta en el norte del Gran Mendoza y el Valle de Uco, áreas donde se registran precipitaciones en desarrollo.

Pronóstico del tiempo para Mendoza

Según el reporte meteorológico, este martes 10 de marzo estará marcado por circulación de viento del norte en toda la provincia, especialmente entre las 11 y las 22 horas. Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado en el Gran Mendoza, zona Este y Valle de Uco, con probabilidad de lluvias débiles en el extremo Este.

Hacia la noche, entre las 19 y las 23 horas, podrían registrarse precipitaciones en el oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe.

Miércoles con más inestabilidad y posibles tormentas

Para el miércoles 11 de marzo, el pronóstico indica circulación leve de viento del norte, que afectará primero al Este provincial y luego al resto del territorio. Máxima de 28° C. y una mínima de 19°C.

Durante la mañana el cielo estará mayormente despejado, aunque desde la tarde comenzará a aumentar la inestabilidad en el oeste del Gran Mendoza y el Valle de Uco. Hacia las 20 horas se esperan lluvias débiles en el oeste del Gran Mendoza, Malargüe y el oeste del Valle de Uco y San Rafael.

En el sur de Mendoza, especialmente en San Rafael y General Alvear, podrían desarrollarse tormentas más intensas cerca de la medianoche, con posibles núcleos de granizo. Estas condiciones podrían extenderse hasta la madrugada del jueves, desplazándose hacia sectores del departamento de San Carlos.

Jueves con inestabilidad en el sur de la provincia

El jueves 12 de marzo comenzará con condiciones inestables en el sur de Mendoza y el Valle de Uco, donde podrían persistir lluvias débiles durante la mañana como consecuencia de las tormentas de la madrugada.

A partir del mediodía, la inestabilidad volverá a intensificarse en Malargüe y el sur provincial, con posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. En tanto, en el Gran Mendoza, la zona Este y parte del Valle de Uco se espera mayor nubosidad durante la tarde, aunque sin precipitaciones significativas.